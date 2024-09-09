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15:30, 9 сентября 2024 года Больше половины орловцев занимаются спортом Показатель планируют увеличить до 70%.





В Орловской области доля жителей, систематически занимающихся спортом, составляет более 50%. Такие цифры привел руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов на аппаратном совещании 9 сентября. Заседание провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

– Есть ли какие-то данные об увеличении количества занимающихся спортом с учетом увеличения вложений и приобретения спортивного оборудования? – спросил Вадим Тарасов главу департамента. Алексей Берестов ответил, что увеличение занимающихся спортом отмечается в разных группах населения: среди детей, среднего возраста и старшего поколения.



Вадим Тарасов уточнил, на каком этапе находится Орловская область по достижению цели в 70% занимающихся спортом к 2030 году. Ранее такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

– На сегодняшний момент уже более 50%, мы ожидаем, что уже порядка 52% на конец года систематически занимающихся физической культурой и спортом будут, – ответил Алексей Берестов. Замгубернатора в конце доклада поручил главе департамента провести анализ занимающихся спортом по категориям, возрастам и по каждому муниципалитету, чтобы узнать, где жители региона более активны в этом направлении.





Сергей Силаев



