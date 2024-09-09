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14:00, 9 сентября 2024 года Ремонт дороги от Залегощи до села Красное планируют закончить к 1 октября Над семикилометровым участком трассы сейчас трудятся 20 специалистов и 13 единиц техники.







Ремонт дороги от Залегощи до села Красное планируют закончить к 1 октября. Над семикилометровым участком трассы сейчас трудятся 20 специалистов и 13 единиц техники.



В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на работы выделено свыше 141 миллиона рублей. Ремонт автодороги разделили на два этапа, первый прошел еще четыре года назад. Тогда проложили новый асфальт от Залегощи до деревни Котлы.



По словам подрядной организации, работа идет без нареканий и отставания по графику.





Владимир Маряшин



