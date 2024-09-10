Главная » Новости



8:00, 10 сентября 2024 года Хоккеисты Орловского госуниверситета впервые выиграли домашний кубок "СХЛ-Центр" Турнир среди студенческих команд прошел в минувшие выходные.





Хоккеисты ОГУ имени Тургенева впервые выиграли домашний кубок "СХЛ-Центр". Турнир среди студенческих команд состоялся в Орле в минувшие выходные.



В гости к нашей команде приехали студенты из Тамбова, Смоленска и Саранска. Кубок "СХЛ-Центр" состоялся по круговой системе. Орловцы выиграли у тамбовской "Державы" со счетом 7:3 и разгромили сборную Мордовского госуниверситета со счетом 7:4. Смолянам орловцы уступили 5:6, однако это не повлияло на общий исход турнира.



Лучшим вратарем турнира был признан наш Иван Иконников, лучшим защитником – "орел" Алексей Лебедев.





Анастасия Дорохова



