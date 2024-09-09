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17:00, 9 сентября 2024 года Хотынецкий дом творчества с начала СВО включился в гуманитарную работу О том, насколько для бойцов важна поддержка тыла, в интервью Татьяне Тимохиной рассказала педагог дополнительного образования Татьяна Мазанова.







Победа куется не только на фронте, но и в тылу. Сбор гуманитарной помощи для бойцов и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, — тоже вклад в победу.

Педагог дополнительного образования Хотынецкого дома творчества Татьяна Мазанова не понаслышке знает, насколько для бойцов важна поддержка тыла. Татьяна Тимохина пообщалась с жительницей Хотынца.





Татьяна Тимохина



