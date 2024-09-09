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12:30, 9 сентября 2024 года

Мценскую ЦРБ пополнили девять опытных врачей

Расширить штат помогла программа "Земский доктор".



Мценскую центральную районную больницу пополнили девять опытных врачей. Расширить штат помогла программа "Земский доктор".

Одним из здешних новичков стал анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Кувшинов, 15 лет отдавший работе в Орловской областной клинической больнице. Также коллектив пополнила врач-оториноларинголог Светлана Голоктионова со стажем работы в 30 лет. В рамках целевого направления мценских пациентов будет лечить терапевт Ирада Абдулаева. До конца года на работу по кадровым программам во Мценскую ЦРБ должны прийти еще два специалиста.

В прошлом году благодаря кадровым программам Мценская ЦРБ закрыла потребность в стоматологах. Однако дефицит врачей в районе еще есть – нужны хирург, участковые педиатры, терапевты, онколог, травматолог, отоларинголог, окулист.


Елена Литинская
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