Владимир Путин поблагодарил четырех орловских учителей
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Владимир Путин объявил благодарность президента Российской Федерации четырем орловским учителям. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу поощрения от главы государства удостоены учитель школы №23 Светлана Аристова, учитель гимназии города Ливны Ольга Головина, учитель гимназии №34 города Орла Татьяна Мосина, а также учитель школы №13 Нина Новикова.