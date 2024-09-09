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10:30, 9 сентября 2024 года Орловчанка "оплатила" новые телефоны троим парням Женщина опрометчиво оставила дверь открытой и коды от мобильного приложения банка.





В Орле раскрыли очередное дело о краже с банковского счета. Как рассказали в УМВД России по региону, потерпевшая оставила незапертой дверь в жилье, где лежал телефон, а в чехле к нему – пароли к банковскому приложению.



Полицейские нашли того, кто украл телефон. Выяснилось, что позднее он находился в компании приятелей и передал гаджет одному из них. Тот воспользовался паролями, зашел в мобильное приложение, увидел на счету 176 тысяч рублей и предложил их потратить. Трое мужчин купили себе телефоны на 110 тысяч рублей, обналичили 35 тысяч рублей и разделили их между собой, а еще 10 тысяч они потратили на другие покупки.



В отношении всех троих мужчин возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что подозреваемый в краже фигурирует еще в нескольких делах по аналогичной статье.













Артем Ежаков



