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10:00, 9 сентября 2024 года Постановка "Свободного пространства" взяла Гран-при Всероссийского фестиваля уличных театров Жюри высоко оценило спектакль "Лишь бы не было войны".





В городе Белореченске на днях завершился III Всероссийский фестиваль уличных театров и любительских театральных творческих коллективов "Белая река". Постановка орловского театра "Свободное пространство" "Лишь бы не было войны" взяла Гран-при. За победу он получил сертификат на 300 тысяч рублей.



Как сообщает региональный информационный портал, 6 и 7 сентября на фестивале выступили 26 театральных коллективов со всей страны, представив зрителям лучшие спектакли на военную тематику.





Артем Ежаков



