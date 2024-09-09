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10:00, 9 сентября 2024 года

Постановка "Свободного пространства" взяла Гран-при Всероссийского фестиваля уличных театров

Жюри высоко оценило спектакль "Лишь бы не было войны".


В городе Белореченске на днях завершился III Всероссийский фестиваль уличных театров и любительских театральных творческих коллективов "Белая река". Постановка орловского театра "Свободное пространство" "Лишь бы не было войны" взяла Гран-при. За победу он получил сертификат на 300 тысяч рублей.

Как сообщает региональный информационный портал, 6 и 7 сентября на фестивале выступили 26 театральных коллективов со всей страны, представив зрителям лучшие спектакли на военную тематику.


Артем Ежаков
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