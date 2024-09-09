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9:30, 9 сентября 2024 года Почти 10 тысяч орловских школьников воспользовались льготой на покупку формы Обратиться за выплатой можно до 30 сентября.





Выплату на покупку школьной формы в Орловской области получили 9,7 тысячи ребят из многодетных семей. Об этом сообщает региональный информационный портал. На эти цели потрачено порядка 30 миллионов рублей.



Обратиться за выплатой можно до 30 сентября. Ее размер составляет четыре тысячи рублей на каждого ребенка. Заявление оформляется через портал Госуслуг, МФЦ или отдел соцзащиты.





Артем Ежаков



