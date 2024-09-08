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19:35, 8 сентября 2024 года
ФК "Орел" разгромил "Коломну"Победу футболисты одержали на выезде.
Фото: ФК "Орел"
Футбольный клуб "Орел" разгромил ФК "Коломна" 8 сентября со счетом 4:0. Игра в рамках Второй лиги состоялась для орловцев на выезде.
Забитыми мячами отметились Артем Лукша, Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Копылов. Первый тайм завершился со счетом 3:0, еще один мяч забили во втором.
Орловские футболисты находятся в середине турнирной таблицы. После 21 игры у команды 26 очков.
Сергей Силаев
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