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18:17, 8 сентября 2024 года Ближайшая неделя в Орловской области будет жаркой Прогнозы говорят о температуре до +30.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области ближайшая рабочая неделя выдастся жаркой. Судя по прогнозу синоптиков, с 9 по 13 сентября ожидается температура вплоть до +30 градусов.



Как сообщает Росгидрометцентр, воздух в Орле прогреется до +26..+30 градусов. В ночное время температурные значения на уровне +12..+16. Облачность переменная, в целом без осадков, однако в четверг, 12 сентября, в прогнозах значится дождь.



Атмосферное давление в начале недели выше нормы, на уровне 748 мм рт.ст., затем опустится, а к концу недели вновь ожидается повышение. Также прогнозируется достаточно сильный ветер.





Ольга СУПОНЕВА



