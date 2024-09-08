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15:58, 8 сентября 2024 года Явка на выборах в Орловской области превысила 60% Регион выбирает депутатов в органы местного самоуправления.



Фото: избирательная комиссия Орловской области

В Орловской области продолжается третий день голосования на выборах в органы местного самоуправления. По данным регионального избиркома, явка по состоянию на 8 сентября 15:00 составила 60,67%.

До 20:00 работают 14 избирательных участков. Те, кто не смог прийти по уважительной причине, отдадут голос на дому. Для этого необходимо было написать заявление.





Сергей Силаев



