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15:00, 8 сентября 2024 года В Кромском районе возвели два поклонных креста Они появились у храма и кладбища.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Кромском районе Орловской области 7 сентября завершились работы по возведению поклонных крестов. Их установили возле Свято-Георгиевского храма и у кладбища деревни Рассыльная.



Ранее благословение на возведение дал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Кресты установили силами прихожан Свято-Георгиевского и Тихвинского храмов Кромского района под руководством архимандрита Афанасия (Голенко).



Как рассказали верующие, теперь они ждут освящения установленных крестов.





Сергей Силаев



