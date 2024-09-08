В Кромском районе возвели два поклонных креста

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В Кромском районе Орловской области 7 сентября завершились работы по возведению поклонных крестов. Их установили возле Свято-Георгиевского храма и у кладбища деревни Рассыльная.
Ранее благословение на возведение дал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Кресты установили силами прихожан Свято-Георгиевского и Тихвинского храмов Кромского района под руководством архимандрита Афанасия (Голенко).
Как рассказали верующие, теперь они ждут освящения установленных крестов.