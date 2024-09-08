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14:01, 8 сентября 2024 года

Житель Орла помыл и заправил машину с помощью чужой карты

На молодого человека возбудили уголовное дело.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В отдел полиции по Железнодорожному району Орла обратился мужчина, потерявший банковскую карту. С платежного средства пропали 4 800 рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек. Орловец нашел чужую карту, помыл и заправил машину за чужие деньги, затем зашел в магазин. После того, как деньги закончились, он выбросил карточку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Орловцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Сергей Силаев
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