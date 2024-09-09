В Урицкий район приедет мобильная приемная прокурора

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8:00, 9 сентября 2024 года
В Урицкий район приедет мобильная приемная прокурораПрием жителей пройдет 12 сентября.
Фото: архив
В Урицком районе Орловской области 12 сентября начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Трянзин проведет личный прием граждан.
Записаться можно по следующим телефонам:
- 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;
- 8 (48647) 2-07-91 – Урицкая межрайонная прокуратура.
Прием пройдет с 15.00 до 17.00 в здании районной прокуратуры в поселке Нарышкино, пер. 2-й Ленинский, 3а.
Сергей Силаев
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