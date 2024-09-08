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16:45, 8 сентября 2024 года Три орловчанки побывали на фестивале "Таврида" в Крыму Девушки стали участницами "Семейного заезда".



Фото: департамент молодежной политики Орловской области

Орловчанки Анастасия Кулешова, Анастасия Лукьянчикова и Анастасия Дрогавцева представили Орловскую область на седьмом образовательном "Семейном заезде" арт-кластера "Таврида". Мероприятие проходило в конце августа и собрало на площадке в Крыму более 350 человек из 64 регионов страны.



На берегу Черного моря собрались дети и их родители в возрасте от 18 до 35 лет: режиссеры, веб-разработчики, сценаристы, художники, SMM-специалисты. Анастасия Кулешова и Анастасия Лукьянчикова стали участницами арт-школы "Волонтеры культуры", а Анастасия Дрогавцева приняла участие в арт-школе мобильного кино, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Итогами недельной работы стали новые подходы для привлечения внимания к поддержке культурных учреждений и создание фильмов и социальных роликов, посвященных семейным ценностям и инклюзии.





Сергей Силаев



