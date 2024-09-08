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10:55, 8 сентября 2024 года В Орловской области продолжается голосование Жители региона выбирают депутатов в органы местного самоуправления.



Фото: избирательная комиссия Орловской области

В десяти районах Орловской области продолжаются выборы в органы местного самоуправления. По состоянию на утро 8 сентября, 56,58% избирателей сделали свой выбор. Такие цифры привела глава избирательной комиссии региона Лилия Пиняева.

В области работают 14 избирательных участков. В случае невозможности прийти на участок по уважительной причине, орловцы могут до 14:00 8 сентября подать заявление для голосования на дому письменно, по телефону или через третьих лиц (родственников, соседей, социальных работников).





Сергей Силаев



