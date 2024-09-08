|
|воскресенье 8.09.2024 15:16:21
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
11:50, 8 сентября 2024 года
"Вести-Орел. События недели" с Анастасией Тычинской
Расскажем, что важного и интересного произошло в регионе с 2 по 8 сентября 2024 года:
- В регионе открылась самая большая школа.
- Орловцы собрали посылку раненым бойцам СВО.
- "Вести" заглянули в Мценский ПВР".
- В Оку выпустили несколько тысяч мальков.
- ФК "Орел" впервые за 28 лет одержал победу над белгородским "Салютом".
Вести-Орёл
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.