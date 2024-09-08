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9:00, 8 сентября 2024 года

В Орел вернули старинные иконы

Увидеть святыни можно в Свято-Введенском женском монастыре.

Фото: Орловская митрополия

До 13 сентября в Свято-Введенском женском монастыре города Орла можно увидеть две старинные иконы. Одна из них - Боголюбская икона Божией Матери - хранилась здесь до 1927 года, пока учреждение не закрыли советские власти.

Уберечь святыню удалось верующей орловчанке. Она заботилась об образе все это время. После смерти женщины ее брат, насельник Троице-Сергиевой Лавры, благословил вернуть икону обратно в Орловский монастырь.

Как рассказали в Орловской митрополии, насельницы монастыря во главе с игуменией матушкой Олимпиадой торжественно встретили утерянную святыню. Кроме того, в женский монастырь передали икону праведного Закхея-мытаря с частицей "древа Закхея". 

Сейчас обе святыни находятся во Введенской (нижней) церкви монастыря. Храм открыт ежедневно во время богослужения.


Сергей Мерцалов
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