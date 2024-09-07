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18:00, 7 сентября 2024 года Домашний матч ФК "Орел" посетило рекордное количество болельщиков На игру с белгородским "Салютом" пришло более 4000 человек.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Матч между футбольными клубами "Орел" и "Салют" из Белгорода, который состоялся 4 сентября, стал самым посещаемым в рамках 1/64 финала "Пути регионов" Кубка России. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". На трибунах собрались 4137 любителей футбола. Орловские спортсмены одержали победу со счетом 4:2. Авторами голов стали Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Меркулов, который отличился дважды. Следующая игра "Орла" в Кубке России также пройдет при поддержке своих болельщиков. Соперником команды станет представитель Первой лиги. Матч запланирован на конец сентября.





Сергей Мерцалов



