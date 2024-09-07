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16:00, 7 сентября 2024 года В Северном районе Орла без горячей воды останутся полсотни домов Отключение продлится четыре дня.



Фото: архив

В Северном районе Орла без горячей воды останутся жители 50 многоэтажных домов. Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на улице Металлургов. Специалисты заменят 72 метра труб тепловой сети диаметром 325 миллиметров. "Квадра", горячую воду отключат в ряде многоэтажных домов, расположенных на улицах Металлургов, Рощинской и Московском шоссе. Работы будут проводиться с 8:00 9 сентября до 20:00 12 сентября. Дорожное движение перекрывать не придется, отметили в "Квадре".



Как сообщили в орловском филиале компании, горячую воду отключат в ряде многоэтажных домов, расположенных на улицах Металлургов, Рощинской и Московском шоссе. Работы будут проводиться с 8:00 9 сентября до 20:00 12 сентября. Дорожное движение перекрывать не придется, отметили в "Квадре".





Сергей Мерцалов



