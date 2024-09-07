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17:00, 7 сентября 2024 года Жители Орловского округа передали на Курское направление квадроцикл Посылку для бойцов собрали по поручению губернатора Андрея Клычкова.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

Жители Орловского округа передали бойцам на Курское направление очередную посылку. В ней предметы первой необходимости и квадроцикл. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Александр Черных.



Он отметил, что посылку для военных собрали благодаря активному участию образовательных учреждений. Квадроцикл приобрели за счет благотворительной помощи.



- Искренне благодарим директора ЗАО "Березки" Ушакова Николая Михайловича и депутата Орловского окружного Совета народных депутатов Царькова Андрея Ивановича за их неоценимый вклад в приобретение квадроцикла, - написал в соцсетях Черных.





Сергей Мерцалов



