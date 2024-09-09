Ремонт трех школ продолжается в Орле

Работы на объектах идут по графику.

Фото: Юрий Парахин

В школе № 32 уже закончены штукатурные работы, проложены все необходимые кабели и ливневая канализация. Здание утеплили на 50%, ведется прокладка труб. Сейчас специалисты устанавливают вентиляционные короба в санузлах и монтируют половину оконных блоков.



В гимназии № 39 заменили окна на стеклопакеты, утеплили крышу и сделали стяжку. Сейчас идут гидроизоляционные работы. Электрику уже провели. Штукатурные работы выполнены на 50%, а утепление фасада - на 60%.

Последней точкой маршрута стала школа №15. Здесь уже оштукатурили стены на третьем этаже и 70% стен на втором. Также в школе полностью заменили окна. Отопление планируют подключить в середине октября. По словам мэра, все работы выполняются в соответствии с графиком.