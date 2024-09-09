Ремонт трех школ продолжается в Орле

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8:45, 9 сентября 2024 года
Ремонт трех школ продолжается в ОрлеРаботы на объектах идут по графику.
Фото: Юрий Парахин
Мэр Орла Юрий Парахин проверил, как идет ремонт в трех городских школах. Работы ведутся в учебных заведениях № 15, 32 и 39.
В школе № 32 уже закончены штукатурные работы, проложены все необходимые кабели и ливневая канализация. Здание утеплили на 50%, ведется прокладка труб. Сейчас специалисты устанавливают вентиляционные короба в санузлах и монтируют половину оконных блоков.
В гимназии № 39 заменили окна на стеклопакеты, утеплили крышу и сделали стяжку. Сейчас идут гидроизоляционные работы. Электрику уже провели. Штукатурные работы выполнены на 50%, а утепление фасада - на 60%.
Последней точкой маршрута стала школа №15. Здесь уже оштукатурили стены на третьем этаже и 70% стен на втором. Также в школе полностью заменили окна. Отопление планируют подключить в середине октября. По словам мэра, все работы выполняются в соответствии с графиком.
Сергей Мерцалов