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8:45, 9 сентября 2024 года

Ремонт трех школ продолжается в Орле

Работы на объектах идут по графику.

Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин проверил, как идет ремонт в трех городских школах. Работы ведутся в учебных заведениях № 15, 32 и 39.
 
В школе № 32 уже закончены штукатурные работы, проложены все необходимые кабели и ливневая канализация. Здание утеплили на 50%, ведется прокладка труб. Сейчас специалисты устанавливают вентиляционные короба в санузлах и монтируют половину оконных блоков.

В гимназии № 39 заменили окна на стеклопакеты, утеплили крышу и сделали стяжку. Сейчас идут гидроизоляционные работы. Электрику уже провели. Штукатурные работы выполнены на 50%, а утепление фасада - на 60%.
 
Последней точкой маршрута стала школа №15. Здесь уже оштукатурили стены на третьем этаже и 70% стен на втором. Также в школе полностью заменили окна. Отопление планируют подключить в середине октября. По словам мэра, все работы выполняются в соответствии с графиком. 



Сергей Мерцалов
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