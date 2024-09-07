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15:00, 7 сентября 2024 года В Орле ищут 17-летнего парня из Липецкой области Он пропал 31 августа 2024 года.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Орловской области разыскивают 17-летнего Никиту Мирзоева. Молодой человек пропал 31 августа 2024 года в Липецкой области и, по информации поискового отряда "Лиза Алерт", может находиться в нашем регионе. В день исчезновения на Никите была белая кофта, черные штаны, белая бейсболка и серые кроссовки. Рост молодого человека - 174 сантиметра. У него карие глаза, темно-русые волосы, худощавое телосложение.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить на горячую линию отряда 8-800-700-5452 (бесплатно по РФ) или 112.





Сергей Мерцалов



