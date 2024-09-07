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14:00, 7 сентября 2024 года В поселке под Орлом преобразились два двора Работы велись на улицах Заводской и Гагарина в Залегощи.



Фото: газета "Маяк"

В поселке Залегощь Орловской области завершили работы по благоустройству двух придомовых территорий. Изменения произошли во дворах домов № 1а по улице Заводской и № 86 по улице Гагарина благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".



Как сообщает районная газета "Маяк", на ремонт выделили более 1,9 миллиона рублей. В ходе благоустройства были расширены проезды, установлены бордюры и отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Также обустроено место для парковки автомобилей. Во дворах появились урны и скамейки. Кроме того, было установлено современное уличное освещение.







Сергей Мерцалов



