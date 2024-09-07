В орловских вузах обучаются более четырех тысяч иностранцев

Они представляют 58 стран.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла",

- Орел по праву можно назвать студенческим городом. В наших вузах обучается более 30 тысяч студентов по различным направлениям высшего образования, - отметил глава региона.

На встрече обсуждались итоги приемной кампании и вопросы ранней профориентации. Главной задачей орловских вузов остается подготовка квалифицированных кадров для нужд региона.