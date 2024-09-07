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12:54, 7 сентября 2024 года

В орловских вузах обучаются более четырех тысяч иностранцев

Они представляют 58 стран.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла",

Более четырех тысяч студентов из 58 стран продолжают обучение в орловских высших учебных заведениях. Об этом сообщили на Совете ректоров с участием губернатора Андрея Клычкова. Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", встреча состоялась 6 сентября.
 
- Орел по праву можно назвать студенческим городом. В наших вузах обучается более 30 тысяч студентов по различным направлениям высшего образования, - отметил глава региона.
 
На встрече обсуждались итоги приемной кампании и вопросы ранней профориентации. Главной задачей орловских вузов остается подготовка квалифицированных кадров для нужд региона.



Сергей Мерцалов
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