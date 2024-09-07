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9:58, 7 сентября 2024 года В Орловской области бывшего декана факультета признали виновным в получении взяток Ему вменяют восемь эпизодов преступлений.



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СУ СК России по Орловской области, мужчина получил взятки в общей сложности на сумму более 180 тысяч рублей. Всего ему вменяют восемь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ. В Орловской области суд признал бывшего декана факультета виновным в получении взяток от студентов. Согласно информации , мужчина получил взятки в общей сложности на сумму более 180 тысяч рублей. Всего ему вменяют восемь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ. Следствие и суд установили, что с октября 2019 по декабрь 2020 года бывший декан убеждал преподавателей университета ставить положительные оценки пяти студентам на зачетах, экзаменах и при защите курсовых работ. При этом преподаватели знания не проверяли. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 3,2 миллиона рублей и лишил права заниматься педагогической деятельностью на три года.







Сергей Мерцалов



