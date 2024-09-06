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21:13, 6 сентября 2024 года Глава "Зеленой рощи" будет проводить прямые эфиры по вопросам мусора Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".





Глава "Зеленой рощи" будет проводить прямые эфиры по вопросам мусора. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Мы договорились с руководителем «Зеленой рощи», что он будет раз в неделю проводить эфиры, такие же, как я, по вторникам, в 19:00 предварительно. Это нужно, чтобы каждый мог информацию оперативно передавать, а не только через мои эфиры". Напомним, что сейчас директором "Зеленой рощи" является Александр Муромский.





Артем Ежаков



