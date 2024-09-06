Андрей Клычков до среды поручил привести в порядок дорогу, "отремонтированную" кабачками
Такой способ залатать яму нашли в Верховье.
Андрей Клычков до среды поручил привести в порядок дорогу, "отремонтированную" кабачками. Такой оригинальный способ залатать полотно нашли в Верховье. Задачу глава региона озвучил в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"В мониторинге увидел, три ямы на дороге, заложили кабачки. Обращаюсь к строителям и району: давайте побережем кабачки. Это уже люди так привлекают внимание. Я прошу, чтобы до среды эта проблема была решена".