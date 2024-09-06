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20:40, 6 сентября 2024 года Андрей Клычков до среды поручил привести в порядок дорогу, "отремонтированную" кабачками Такой способ залатать яму нашли в Верховье.





Андрей Клычков до среды поручил привести в порядок дорогу, "отремонтированную" кабачками. Такой оригинальный способ залатать полотно нашли в Верховье. Задачу глава региона озвучил в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В мониторинге увидел, три ямы на дороге, заложили кабачки. Обращаюсь к строителям и району: давайте побережем кабачки. Это уже люди так привлекают внимание. Я прошу, чтобы до среды эта проблема была решена".





Артем Ежаков



