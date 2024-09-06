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20:45, 6 сентября 2024 года Ученики и учителя освоились в новой школе на Зеленина В истории школы №53 завершилась первая учебная пятидневка.







Ученики и учителя освоились в новой школе на Зеленина. В истории школы №53 завершилась первая учебная пятидневка.



Ориентироваться в коридорах и кабинетах детям пока сложно. Одних только учебных классов здесь 62. Первое время учеников встречали и провожали до кабинетов.



Со временем все здесь окончательно запомнят, где находятся классы, столовая и учебные помещения и лаборатории, а пока что в школе ждут еще 45 детей и двух педагогов по труду.





Татьяна Тимохина



