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18:22, 6 сентября 2024 года Первоклашек из орловской школы №37 посвятили в кадеты МЧС Клятву дали 29 ребят.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

6 сентября 29 первоклашек из школы №37 города Орла дали клятву и стали кадет-спасателями МЧС России. В рамках этой программы ребят будут обучать навыкам и умениям, необходимым при чрезвычайных ситуациях, приемам и способам оказания само- и взаимопомощи.



Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, дети пообещали быть достойными звания спасателя, быть готовыми прийти на помощь и стойко переносить все испытания. В знак принятия в кадеты ребятам надели оранжевые береты.





Артем Ежаков



