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20:30, 6 сентября 2024 года

Орловцы недовольны шумом от ночных гонок мотоциклистов

На проблему уже обратили внимание в ГАИ и областном совете.



Жители Болховского микрорайона недовольны шумом от ночных гонок мотоциклистов. Не так давно он был атакован вражескими беспилотниками, поэтому громкий источник звука вызывает тревогу у местных.

По словам жителей, мотоциклисты шумят каждый вечер, начиная с десяти часов вечера и до четырех часов утра. На проблему уже обратили внимание в ГАИ и областном совете.
Руслан Макаров, старший инспектор по пропаганде управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области: "Сотрудники Госавтоинспекции выехали на данные микрорайоны с целью выявления и пресечения административных правонарушений. Такие выездные мероприятия будут осуществляться и в дальнейшем"
В Курской области передвижение мотоциклов и мопедов с повышенным уровнем шума ограничили с 20:00 до 8:00. Согласно статье 6.3 об административных правонарушениях, штраф за шум в ночное время составляет всего 500 рублей. На Орловщине предлагают свое решение проблемы. Законопроект уже готовится орловскими депутатами.
Михаил Вдовин, руководитель фракции "Единая Россия" в Орловском областном совете: "Фракция "Единая Россия" в областном совете народных депутатов на следующей сессии готовит законодательную инициативу. Я думаю, коллеги нас поддержат, чтобы штрафы за данный вид нарушения были увеличены. По нашим консультациям, за первичное нарушение – пять тысяч рублей, за повторное – 10 тысяч"



Антон Сорокин
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