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21:00, 6 сентября 2024 года В Орле прошел совет ректоров вузов региона На нем обсуждались итоги приемной кампании и помощь учебных заведений жителям Белгородской и Курской областей.







В Орле прошел совет ректоров вузов региона. На нем обсуждались итоги приемной кампании и помощь учебных заведений жителям Белгородской и Курской областей. Как было отмечено, последним занимаются все вузы региона.



В Орловский госуниверситет по итогам минувшего лета зачислено 5717 человек, из них 5100 – по программам высшего образования. Орловский аграрный университет пополнили 2457 студентов, включая 1497 зачисленных на программы высшего образования. Орловский филиал РАНХиГС принял в свои ряды 1991 первокурсника. В ОГИК с 1 сентября знания получают 569 новоиспеченных студентов.



На очную форму обучения в Орловский юридический институт принято 170 курсантов, на заочную форму обучения – 165 человек. 334 человека стали курсантами Академии ФСО России.



Также на совете обсудили вопросы ранней профориентации обучающихся.









Анастасия Тычинская



