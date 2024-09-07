Орловские приставы взыскали четверть миллиарда рублей по алиментам
Таковы результаты работы судебных приставов в этом направлении за семь месяцев 2024-го года.
В январе – июле орловские судебные приставы взыскали с должников по алиментам в пользу детей 256 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. Это на 41 миллион рублей больше, чем за эти же семь месяцев 2023-го.
В отношении должников по алиментам было вынесено более 2,7 тысячи постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.