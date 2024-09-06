пятница 6.09.2024 16:30:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:11, 6 сентября 2024 года

В Орле вынесли приговор по делу о хищении денег на "Титанике"

Экс-главный директор "Союзинформ" и его заместитель получили реальные сроки.

Фото: архив

Советский районный суд Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-гендиректора закрытого акционерного общества "Союзинформ" Максима Селиванова и его заместителя Евгения Морозкова. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
 
Суд установил, что с мая 2012 года по декабрь 2014 ЗАО "Союзинформ" совместно с ООО "Стройком" выполняли работы по строительству многопрофильного медцентра. Однако работы в полном объеме оказались не выполнены, их стоимость была завышена. В результате преступных действий бюджет потерял 229 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
 
В итоге Максиму Селиванову назначили пять лет и шесть месяцев, а Евгению Морозкову – четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.
 
На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 230 миллионов рублей. Глава "Стройкома" сейчас находится в розыске.



Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.