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15:11, 6 сентября 2024 года
В Орле вынесли приговор по делу о хищении денег на "Титанике"Экс-главный директор "Союзинформ" и его заместитель получили реальные сроки.
Фото: архив
Советский районный суд Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-гендиректора закрытого акционерного общества "Союзинформ" Максима Селиванова и его заместителя Евгения Морозкова. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Суд установил, что с мая 2012 года по декабрь 2014 ЗАО "Союзинформ" совместно с ООО "Стройком" выполняли работы по строительству многопрофильного медцентра. Однако работы в полном объеме оказались не выполнены, их стоимость была завышена. В результате преступных действий бюджет потерял 229 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
В итоге Максиму Селиванову назначили пять лет и шесть месяцев, а Евгению Морозкову – четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.
На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 230 миллионов рублей. Глава "Стройкома" сейчас находится в розыске.
Сергей Силаев