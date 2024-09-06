В Орле вынесли приговор по делу о хищении денег на "Титанике"

Экс-главный директор "Союзинформ" и его заместитель получили реальные сроки.

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Суд установил, что с мая 2012 года по декабрь 2014 ЗАО "Союзинформ" совместно с ООО "Стройком" выполняли работы по строительству многопрофильного медцентра. Однако работы в полном объеме оказались не выполнены, их стоимость была завышена. В результате преступных действий бюджет потерял 229 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



В итоге Максиму Селиванову назначили пять лет и шесть месяцев, а Евгению Морозкову – четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.



На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 230 миллионов рублей. Глава "Стройкома" сейчас находится в розыске.