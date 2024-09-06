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14:30, 6 сентября 2024 года Экс-начальника орловского ИВС осудили за поблажки заключенному Он проведет в колонии четыре с половиной года.







Экс-начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Мценский» осудили на четыре с половиной года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УМВД и УФСБ. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.



Как удалось доказать обвинению, осужденный получил взятку от заключенного в виде машины и двух единиц строительной техники, предоставленных во временное пользование. В обмен мужчине дали возможность полечить зубы у мценского стоматолога вне изолятора. Также осужденный незаконно разрешал заключенному проведение свиданий с родственниками.





Артем Ежаков



