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12:30, 6 сентября 2024 года Экс-сотрудница орловского дома-интерната ответит перед судом за хищение более трех миллионов рублей Уголовное дело направлено в суд.



Фото: архив

Мценская межрайонная прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение против бывшего специалиста по социальной работе детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками. Экс-специалиста обвиняют по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в особо крупном размере).



Как установило следствие, женщина, зная, что воспитанники являются инвалидами, использовала две банковские карты, оформленные на их имя. Она снимала деньги и тратила их по своему усмотрению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Всего с сентября 2019 года по август 2023 бывший социальный педагог потратила более трех миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Мценский районный суд.





Сергей Силаев



