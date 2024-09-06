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13:00, 6 сентября 2024 года В аварии под Орлом пострадал трехлетний ребенок ДТП произошло в Ливнах на пересечении улиц Карла Маркса и Дзержинского.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

5 сентября в Ливнах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал трехлетний ребёнок. Авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Дзержинского. региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд микроавтобусу УАЗ. В результате аварии пассажиры легковушки 1989 и 2021 годов рождения получили травмы. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили , водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд микроавтобусу УАЗ. В результате аварии пассажиры легковушки 1989 и 2021 годов рождения получили травмы. К счастью, госпитализация им не потребовалась.





Сергей Мерцалов



