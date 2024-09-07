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10:57, 7 сентября 2024 года Две орловчанки стали лауреатами всероссийского конкурса Отличились воспитанницы детской хореографической школы.



Фото: Орловская детская хореографическая школа

Орловчанки Каролина Касторных и Василина Фролова стали лауреатами первой степени конкурса "Молодые дарования России - 2024". Церемония награждения состоялась 4 сентября в Рахманиновском зале МГК имени Чайковского в Москве.



Конкурс проводился среди детских школ искусств и студентов СПО в возрасте от 13 до 19 лет. В творческом соревновании поучаствовали более 7,5 тысячи человек со всех уголков страны, а в финал прошли лишь 80. Девушки стали лауреатами в номинации "Хореографическое искусство", сообщили в соцсетях Орловской хореографической школы.



Всероссийский конкурс направлен на развитие художественного образования в РФ и поддержку одаренных детей.





Сергей Силаев



