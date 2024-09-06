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10:33, 6 сентября 2024 года В Орловской области трактор вылетел с дороги и перевернулся Водителю понадобилась госпитализация.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Корсаковском районе Орловской области 5 сентября водитель погрузчика "ПУМ-4853" ехал по дороге "Новосиль - Корсаково - Орлик" и съехал с трассы. В итоге трактор вылетел на обочину и опрокинулся.



По информации региональной Госавтоинспекции, 53-летний мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.



Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 15 ДТП, ранения получили четыре человека.





Сергей Силаев



