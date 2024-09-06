В Орловской области трактор вылетел с дороги и перевернулся

|
|пятница 6.09.2024 12:37:44
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:33, 6 сентября 2024 года
В Орловской области трактор вылетел с дороги и перевернулсяВодителю понадобилась госпитализация.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Корсаковском районе Орловской области 5 сентября водитель погрузчика "ПУМ-4853" ехал по дороге "Новосиль - Корсаково - Орлик" и съехал с трассы. В итоге трактор вылетел на обочину и опрокинулся.
По информации региональной Госавтоинспекции, 53-летний мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.
Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 15 ДТП, ранения получили четыре человека.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.