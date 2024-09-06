Главная » Новости



17:30, 6 сентября 2024 года На благоустройство в Верховском районе потратят более 5,5 миллиона рублей Работы по преображению продолжаются.



Фото: газета Верховского района "Наше время"

В Верховском районе Орловской области в 2024 году на благоустройство дворов и общественных территорий направят 5,6 миллиона рублей. Ход работ обсудили 5 сентября на совещании с главами районов в областной администрации.



Уже завершились работы по благоустройству общественной территории и двух дворов в селе Русский брод. Продолжается преображение в парке райцентра, где подрядчик занимается укладкой плитки. До конца года предстоит привести в порядок еще один двор в селе Русский брод.



Работы по благоустройству проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".





Сергей Силаев



