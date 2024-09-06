Главная » Новости



13:45, 6 сентября 2024 года Десять районов Орловской области освоили деньги на нацпроекты Всего регион потратил на эти цели 3 миллиарда в 2024 году.



Фото: пресс-служба областного правительства

В областной администрации 5 сентября на совещании с главами районов обсудили реализацию нацпроектов в регионе.



За неделю с 29 августа по 5 сентября в Орловской области на нацпроекты выделили 125 миллионов рублей. Деньги пошли на ремонт ФОКа в областном центре и строительство дорог.



– Продолжается выполнение 46-ти региональных проектов. Их финансирование составит 6 млрд 361 млн рублей. На текущий момент освоено 3 млрд рублей. На реализацию муниципальных проектов предусмотрено свыше 2 млрд 79 млн рублей. Освоено порядка 1,1 млрд рублей, - озвучил актуальные цифры губернатор Андрей Клычков.



По состоянию на начало сентября десять районов Орловской области полностью освоили деньги на нацпроекты, еще у двух муниципалитетов уровень освоения превысил 90%.





Сергей Силаев



