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13:45, 6 сентября 2024 года

Десять районов Орловской области освоили деньги на нацпроекты

Всего регион потратил на эти цели 3 миллиарда в 2024 году.

Фото: пресс-служба областного правительства

В областной администрации 5 сентября на совещании с главами районов обсудили реализацию нацпроектов в регионе.

За неделю с 29 августа по 5 сентября в Орловской области на нацпроекты выделили 125 миллионов рублей. Деньги пошли на ремонт ФОКа в областном центре и строительство дорог.

Продолжается выполнение 46-ти региональных проектов. Их финансирование составит 6 млрд 361 млн рублей. На текущий момент освоено 3 млрд рублей. На реализацию муниципальных проектов предусмотрено свыше 2 млрд 79 млн рублей. Освоено порядка 1,1 млрд рублей, - озвучил актуальные цифры губернатор Андрей Клычков.

По состоянию на начало сентября десять районов Орловской области полностью освоили деньги на нацпроекты, еще у двух муниципалитетов уровень освоения превысил 90%.


Сергей Силаев
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