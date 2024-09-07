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9:00, 7 сентября 2024 года

В Орле обсудили тему борьбы с терроризмом

Просветительская встреча с молодежью прошла в ОГУ.

Фото: Орловская областная общественная организация "Знание"

На базе Орловского государственного университета состоялась встреча ветеранов боевых действий Виталия Норкина и Игоря Васюкова со студентами.

Спикеры рассказали о трагедии двадцатилетней давности в Беслане, вспомнили о тех, кто борется с терроризмом в настоящее время. Лекторы уделили внимание историям бойцов, защищающих Родину в зоне специальной военной операции, рассказали в пресс-службе областного правительства.

- В этот день в России вспоминают жертв терактов, пострадавших и героев контртеррористических операций. Скорбят вместе с Бесланом, Москвой, Буденновском, Буйнакском, Владикавказом, Волгоградом, Волгодонском, Санкт-Петербургом и другими городами нашей страны, в которых произошли подобные события, - подчеркнул Игорь Васюков.

Ребята получили возможность пообщаться с ветеранами боевых действий в неформальной обстановке и получили ответы на интересующие вопросы.


Сергей Силаев
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