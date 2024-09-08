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10:00, 8 сентября 2024 года В Орле открылась выставка "Женские судьбы в шедеврах Островского" Будут представлены одежда и аксессуары, которые окружали дам XIX века.



Фото: архив

Какие они, женщины золотого века? Ответ на этот вопрос можно найти уже сегодня. В Орле открылась выставка под названием "Женские судьбы в шедеврах Островского". На ней будут представлены детали, составляющие образ прекрасных дам XIX века. На выставке можно увидеть декорации и костюмы к спектаклям "Гроза", "Снегурочка", "Бесприданница", которые были поставлены известным режиссером в театрах Москвы, Ленинграда, Пскова и Ярославля. Кроме того, изюминку экспозиции придадут одежда и аксессуары, окружавшие женщин в ту эпоху. Погрузиться в атмосферу XIX века и увидеть собирательные дамские образы жители и гости Орла смогут до 4 ноября в выставочном зале музея Тургенева.





Александра Бахтина



