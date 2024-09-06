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16:30, 6 сентября 2024 года В Орловской области приводят в порядок остановки Работы выполняют сотрудники "Дорожной службы".



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Сотрудники "Дорожной службы" продолжают улучшать дорожную инфраструктуру в Орловской области. Рабочие очищают остановки от мусора и красят их. Дорожники отмечают, что обновленные объекты становятся более привлекательными и комфортными. Они просят жителей региона бережно относиться к ним. - Призываем вас проявлять заботу и уважение к обновленной инфраструктуре. Только вместе мы сможем сохранить и улучшить то, что уже создали, - отметили специалисты "Дорожной службы" в соцсетях.





Сергей Мерцалов



