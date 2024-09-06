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10:00, 6 сентября 2024 года В Орловской области сохраняется максимальный класс пожарной опасности Он преобладает на большей части территории региона.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На большей части Орловской области наблюдается 5-й класс пожарной опасности. В Орле, Орловском округе и Верховском районе зафиксирован 4-й класс пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным мобильного приложения "Термические точки", в области было обнаружено 7 очагов возгорания: горели мусор, сухая трава и стерня в Ливенском, Покровском, Знаменском, Болховском и Дмитровском районах.



С огнем боролись оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Все возгорания были успешно ликвидированы.





Сергей Мерцалов



