В Орловской области сохраняется максимальный класс пожарной опасности

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10:00, 6 сентября 2024 года
В Орловской области сохраняется максимальный класс пожарной опасностиОн преобладает на большей части территории региона.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
На большей части Орловской области наблюдается 5-й класс пожарной опасности. В Орле, Орловском округе и Верховском районе зафиксирован 4-й класс пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным мобильного приложения "Термические точки", в области было обнаружено 7 очагов возгорания: горели мусор, сухая трава и стерня в Ливенском, Покровском, Знаменском, Болховском и Дмитровском районах.
С огнем боролись оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Все возгорания были успешно ликвидированы.
Сергей Мерцалов