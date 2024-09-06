Главная » Новости



21:00, 5 сентября 2024 года Орловщина снабжает передовую всем необходимым: от апельсинов до внедорожников В рубрике "Обзор социальных сетей" расскажем, как орловцы собирают гуманитарные посылки и помогают эвакуированным курянам.







Надежный тыл – залог Победы. Орловские волонтеры уверены в этом, поэтому практически каждый день отправляются с гуманитарной миссией на передовую.



Орловщина снабжает передовую всем необходимым: от апельсинов до внедорожников.



Орловцы объединились и для помощи соседям, чтобы создать комфортные условия для курян, проживающих в ПВР. Их снабжают всем необходимым и массово предлагают вакансии.









Елена Степовая



