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19:36, 5 сентября 2024 года В Орловской области поставят точку в деле о краже трех миллионов рублей у воспитанников детдома На скамье подсудимых оказалась экс-специалист учреждения по социальной работе.





Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего специалиста по социальной работе детского дома-интерната для ребят с умственно-физическими недостатками. Она обвиняется в краже с банковского счета в особо крупном размере.



Как пояснили в региональной прокуратуре, женщина обратила в свое пользование банковские карты двух воспитанников, являющихся инвалидами с детства по психическому состоянию. Со счетов она снимала деньги и тратила их на свое усмотрение. Ущерб превысил три миллиона рублей.





Артем Ежаков



