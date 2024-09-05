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20:17, 5 сентября 2024 года В Лужках появится храм в честь покровителя воинства Феодора Стратилата 5 сентября на месте будущей святыни митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонный крест.



Фото: Евгений Мартынов

В Лужках появится храм в честь великомученика Феодора Стратилата. 5 сентября на месте будущей святыни митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонный крест, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Великомученик Феодор Стратилат считается покровителем воинства. Ему молятся о помощи в укреплении веры и небесной защите всех военнослужащих.



К слову, в самих Лужках православного храма нет до сих пор. Ближайший – на Лужковском кладбище, но он не способен полностью удовлетворить спрос верующих.





Артем Ежаков



