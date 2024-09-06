Орловские студенты стали донорами костного мозга

Студенты-медики Орловского госуниверситета стали донорами костного мозга и получили почетные знаки.
В течение второй половины лета студенты мединститута в составе отряда "Архимед" реготделения РСО работали в качестве среднего медперсонала на Сахалине, в Москве, а также в Орловской и Воронежской области. Ребята присоединились ко всероссийской донорской акции и сдали биологический материал для федерального регистра костного мозга, сообщили в пресс-службе ОГУ.
Труд медиков отметили наградами. Орловцам вручили почетные знаки "Работник здравоохранения", а также благодарности от медучреждения и призы за творческие успехи.