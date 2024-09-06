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11:00, 6 сентября 2024 года Орловские студенты стали донорами костного мозга Медики присоединились ко всероссийской акции.



Фото: пресс-служба ОГУ

Студенты-медики Орловского госуниверситета стали донорами костного мозга и получили почетные знаки.



В течение второй половины лета студенты мединститута в составе отряда "Архимед" реготделения РСО работали в качестве среднего медперсонала на Сахалине, в Москве, а также в Орловской и Воронежской области. Ребята присоединились ко всероссийской донорской акции и сдали биологический материал для федерального регистра костного мозга, сообщили в пресс-службе ОГУ.





Труд медиков отметили наградами. Орловцам вручили почетные знаки "Работник здравоохранения", а также благодарности от медучреждения и призы за творческие успехи.





Сергей Силаев



